الجزائر تقهر بوتسوانا في عقر دارها بهدف ذكي في تصفيات أمم أفريقيا 2021

حل المنتخب الجزائري ضيفًا على منتخب بوتسوانا، مساء اليوم الاثنين 18-11-2019، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، على ملعب بوتسوانا الوطني، في إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2021، المجموعة الثامنة، واستطاع الفوز بنتيجة 0-1 لينفرد بصدارة المجموعة عن جدارة واستحقاق.

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دخل منتخب الجزائر هذه المباراة بمعنويات عالية وهو على رأس هذه المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه العريض بخمسة أهداف دون رد في المباراة الافتتاحية أمام زامبيا على ملعب مصطفى تشاكر في مدينة البليدة نهاية الأسبوع الماضي.

ونجح المنتخب الجزائري في البقاء على رأس المجموعة الثامنة رغم الأجواء الماطرة السيئة التي اجتاحت ملعب بوتسوانا الوطني هذا المساء.

سجل الهدف الوحيد في هذه المباراة نجم نادي أهلي جدة السعودي “يوسف بلايلي” من ركلة ركنية نفذها مباشرة في الشباك بطريقة ذكية، عند الدقيقة 14.

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وبسط المنتخب الجزائري سيطرته على هذه المقابلة منذ الدقائق الأولى، دون أي خطورة تذكر على مرمى الحارس ريس مبولحي.

ولم يظهر تأثر منتخب الجزائر بغياب نجمه وقائده “رياض محرز” الذي انسحب بشكل مفاجيء من المعسكر الاستعدادي لهذه المباراة لأسباب وصفها المدير الفني جمال بلماضي بـ “الشخصية”.

وجلس الهداف التاريخي للدوري القطري “بغداد بونجاح” على دكة البدلاء لثنائي الدوري الفرنسي “ديلور وإسلام سليماني”، إلا أنه شارك في الحصة الثانية عندما بدأت الأمطار في الهطول على أرض الملعب، بالتزامن مع نزول “سوداني” بدلاً من يوسف بلايلي.

وبهذا الأداء المنضبط والعقلية الاحترافية في التعامل مع الخصم خارج الديار، أكد حامل لقب أمم أفريقيا 2019 رغبته الملحة في العودة السريعة للمشاركة في البطولة المقرر لها على الأراضي الكاميرونية من أجل الدفاع عن لقبه الغالي.

ولم يلق غياب رياض محرز بظلاله على منتخب الجزائر كما كان يحدث في فترات سابقة، حيث لم يهتم زملائه بما قيل عن مشكلته مع زوجته “ريتا”، حيث تردد في الإعلام الإنجليزي أنها وراء هذا الغياب (للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع اضغط هنا)

وقامت بوتسوانا بتجربة نفسها أمام أحد أكبر المنتخبات العربية “مصر” في مباراة ودية أقيمت مطلع الشهر الماضي على ملعب برج العرب بالاسكندرية، لكن الفريق خسر بهدف دون رد سجله لاعب الوسط الشاب “حمدي فتحي”.