أهداف مباراة بوتسوانا والجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2021

نجح المنتخب الجزائري في الانفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021، بعدما حقق الفوز بهدف دون رد على بوتسوانا مساء اليوم الاثنين 18-11-2019.

سجل الهدف الوحيد نجم نادي أهلي جدة السعودي “يوسف بلايلي” من ركلة ركنية نفذها مباشرة في الشباك بطريقة ذكية.

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وبسط المنتخب الجزائري سيطرته على هذه المقابلة منذ الدقائق الأولى، دون أي خطورة تذكر على مرمى الحارس ريس مبولحي.

ولم يظهر تأثر منتخب الجزائر بغياب نجمه وقائده “رياض محرز” الذي انسحب بشكل مفاجيء من المعسكر الاستعدادي لهذه المباراة لأسباب وصفها المدير الفني جمال بلماضي بـ “الشخصية”.

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وجلس الهداف التاريخي للدوري القطري “بغداد بونجاح” على دكة البدلاء لثنائي الدوري الفرنسي “ديلور وإسلام سليماني”، إلا أنه شارك في الحصة الثانية عندما بدأت الأمطار في الهطول على أرض الملعب، بالتزامن مع نزول “سوداني” بدلاً من يوسف بلايلي.

وكان منتخب الجزائر اكتسح منتخب زامبيا في الجولة الأولى من هذه التصفيات بنتيجة قوامها خمسة أهداف نظيفة، ليؤكد حامل لقب أمم أفريقيا 2019 رغبته في العودة السريعة للمشاركة في البطولة للدفاع عن لقبه الغالي.

شاهد هدف الجزائر أمام بوتسوانا

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