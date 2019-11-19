بث مباشر | مشاهدة مباراة بوتسوانا والجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2021

مشاهدة مباراة بوتسوانا والجزائر في الجولة الثانية من مباريات اليوم بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، اليوم الاثنين 18-11-2019، بث مباشر لحظة بلحظة، عبر موقع الخليج 365.
يحل بطل أفريقيا منتخب الجزائر ضيفًا ثقيلاً على ملعب بوتسوانا الوطني، من أجل خوض المباراة الثانية لمحاربي الصحراء خلال رحلة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
وتحتل الجزائر صدارة مجموعتها في التصفيات، عقب الانتصار في الجولة الأولى على المنتخب الزامبي
البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة
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- أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة بوتسوانا ضد الجزائر ضمن الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2021.
- الملعب الوطني في بوتسوانا هو الملعب الرئيسي لمباريات المنتخب المحلي، درجة الحرارة ممتازة لممارسة كرة القدم 21 درجة مئوية في العاصمة البوتسوانية.
- وفيما يلي قائمة المدرب جمال بلماضي التي ستخوض المباراة: مبولحي، عطال، بن العمري، ماندي، بن سبعيني، قديورة، بن ناصر، فغولي، ديلور، بلايلي، سليماني
- وبدأ بلماضي المباراة بخطته المعتادة 4-3-3 في وجود ألتيدور بدلاً من محرز، وكانت المفاجأة في الدفع بسليماني أساسيًا بدلاً من بونجاح الذي جلس احتياطيًا لأسباب فنية.
- الغياب الأبرز كان لنجم مان سيتي “رياض محرز” الذي حصل على إذن بالعودة إلى إنجلترا، لأسباب شخصية
- الآن مرحلة عزف النشيدين الوطنيين لمنتخب بوتسوانا والجزائر، حالة الملعب جيدة والأجواء مثالية لخوض مباراة الليلة
- تذكير أن بطل أفريقيا لم يخسر في آخر 17 مباراة متتالية .. يا له من سجل يا محاربين
أحداث اللقاء
* 1” انطلاق المباراة الآن علي ملعب بوتسوانا الوطني ..
- 7″ الهجمة الجزائرية الأولى تمر بسلام على المرمى البوتسواني بعد رأسية من بنسبعيني اصطدمت بأقدام الدفاع البوتسواني.
- 13″ أوووه صاروخ من نجم ميلان بناصر يصطدم بالدفاع وتخرج إلى ركلة ركنية
- 13″ جوووووووووووووووووول جزائري أول راااائع بشكل مباشر من ركلة ركنية عن طريق نجم أهلي جدة “يوسف بلايلي” الذي أرسل كرة مقوسة بشكل مبهر في الشباك البوتسوانية… إليكم فيديو لهدف بلايلي الرائع
- 22″ تبديل اضطراري مبكر في صفوف منتخب بوتسوانا يبدو أنه للإصابة
- المنتخب الجزائري بتسجيل هدف مبكر وصل إلى مبتغاه، وبدأ يلعب بهدوء وبدون أي ضغوط على أرضية الملعب
- 24″ فرررررررصة ضائعة من هداف موناكو “إسلام سليماني” عرضية من ديلور وتصويبة على الطائر من المهاجم الذي حلّ مكان بونجاح الليلة
- 31″ أوووه ???? تدخل خشن للغاية من لاعب بوتسوانا على قدم ظهير أيمن محاربي الصحراء “يوسف عطال” .. والحكم يشهر البطاقة الصفراء
- المباراة تحولت إلى حلبة مصارعة، واستطاع المنتخب البوتسواني فرض ما يريده على اللعب من تدخلات بدنية عنيفة والتحامات ليست في صالح فريق المدرب بلماضي
- الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت بدل ضائع في الشوط الأول
- انتهااااااااء الشوط الأول بتقدم جزائري مستحق لمحاربي الصحراء بهدف رائع من يوسف بلايلي
- الشوط الثاني على وشك البدء.. وبلماضي يفكر في أوراقه البديلة ومن الواضح أنه يُحضر لتبديل مباراة زامبيا المدوي “العربي هلال سوداني” .. فهل يسجل مرة أخرى ضد بوتسوانيا؟
- انطلاقة مجريات الشوط الثاني بهدوء واضح
- 55″ مرور أول عشر دقائق من الشوط الثاني بدون محاولات على كلا المرميين، وبطل أفريقيا يُسير اللقاء كما يريد
- 58″ تبديل ???????? غريب بعد الشيء في صفوف بوتسوانا، الجماهير تستهجن المهاجم بولي، والمدرب يستجيب لهم ويخرجه من الملعب وسط صافرات الاستهجان
- 72″ نزول البديل المنتظر لاعب أولمبياكوس هلال سوداني بدلاً من بلايلي
- انقطاع البث عقب هطول بعض الأمطار .. وكأن الكاميرات وعربة البث غير معدة لذلك
- 79″تبديل ???????? جزائري بنزول مهاجم السد “بغداد بونجاج” بدلاً من “أندي ديلور”
- 83″ ???? شجار جديد بعد عنف من لاعبي بوتسوانا .. والحكم يشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه اللاعب جانجوجي من بوتسوانا على إثر تدخله العنيف على سفيان فيغولي
- أصبحت المباراة أسهل على المنتخب الجزائري عقب حالة الإقصاء من صفوف بوتسوانا، ولكن هذا لا ينكر الإصرار والعزيمة الحاضرة من المحاربين .. أداء رائع للخضر
- نهاااااااااااااااية المباراة … انتصار جزائري رائع صدارة بست نقاط وعلامة كاملة .. والمباراة الثامنة عشر تواليًا دون خسارة لرجال بلماضي
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