بث مباشر | مشاهدة مباراة بوتسوانا والجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2021

مشاهدة مباراة بوتسوانا والجزائر في الجولة الثانية من مباريات اليوم بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، اليوم الاثنين 18-11-2019، بث مباشر لحظة بلحظة، عبر موقع الخليج 365.

يحل بطل أفريقيا منتخب الجزائر ضيفًا ثقيلاً على ملعب بوتسوانا الوطني، من أجل خوض المباراة الثانية لمحاربي الصحراء خلال رحلة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وتحتل الجزائر صدارة مجموعتها في التصفيات، عقب الانتصار في الجولة الأولى على المنتخب الزامبي

البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة

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أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة بوتسوانا ضد الجزائر ضمن الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2021.

الملعب الوطني في بوتسوانا هو الملعب الرئيسي لمباريات المنتخب المحلي، درجة الحرارة ممتازة لممارسة كرة القدم 21 درجة مئوية في العاصمة البوتسوانية.

وفيما يلي قائمة المدرب جمال بلماضي التي ستخوض المباراة: مبولحي، عطال، بن العمري، ماندي، بن سبعيني، قديورة، بن ناصر، فغولي، ديلور، بلايلي، سليماني

وبدأ بلماضي المباراة بخطته المعتادة 4-3-3 في وجود ألتيدور بدلاً من محرز، وكانت المفاجأة في الدفع بسليماني أساسيًا بدلاً من بونجاح الذي جلس احتياطيًا لأسباب فنية.

الغياب الأبرز كان لنجم مان سيتي “رياض محرز” الذي حصل على إذن بالعودة إلى إنجلترا، لأسباب شخصية

الآن مرحلة عزف النشيدين الوطنيين لمنتخب بوتسوانا والجزائر، حالة الملعب جيدة والأجواء مثالية لخوض مباراة الليلة

تذكير أن بطل أفريقيا لم يخسر في آخر 17 مباراة متتالية .. يا له من سجل يا محاربين

أحداث اللقاء

* 1” انطلاق المباراة الآن علي ملعب بوتسوانا الوطني ..

7″ الهجمة الجزائرية الأولى تمر بسلام على المرمى البوتسواني بعد رأسية من بنسبعيني اصطدمت بأقدام الدفاع البوتسواني.

13″ أوووه صاروخ من نجم ميلان بناصر يصطدم بالدفاع وتخرج إلى ركلة ركنية

13″ جوووووووووووووووووول جزائري أول راااائع بشكل مباشر من ركلة ركنية عن طريق نجم أهلي جدة “يوسف بلايلي” الذي أرسل كرة مقوسة بشكل مبهر في الشباك البوتسوانية… إليكم فيديو لهدف بلايلي الرائع