إسبانيا تكتسح رومانيا وسويسرا والدنمارك إلى نهائيات كأس أوروبا

اكتسح المنتخب الإسباني نظيره الروماني بخماسية نظيفة مساء الاثنين في الجولة الأخيرة من تصفيات المجموعة السادسة المؤهلة إلى نهائيات يورو 2020.



وكانت إسبانيا قد ضمنت تأهلها إلى نهائيات كأس أوروبا منذ الجولة الماضية بعد سحقها مالطا بسباعية نظيفة، ورفعت رصيدها اليوم إلى 26 نقطة في الصدارة أمام السويد المتأهلة والتي فازت أيضاً على جزر فارو بثلاثية نظيفة ورفعت غلتها إلى 21 نقطة في الوصافة.



ورغم حلولها رابعة برصيد 14 نقطة، ستخوض رومانيا الملحق الفاصل المؤهل إلى النهائيات.



وسجل أهداف "لا روخا" التي خاضت اللقاء في مدريد عل ملعب "واندا ميتروبوليتانو" كل من فابيان روز (د8) وجيرارد مورينو (د33 ود43) والروماني أدريان روس (د45+1) بالخطأ في مرمى فريقه وميكيل أويارزابال (د90+2).



في غضون ذلك بلغ منتخبا سويسرا والدنمارك نهائيات كأس اوروبا 2020 بفوز الاول على جبل طارق 6-1، وتعادل الثاني مع جمهورية ايرلندا 1-1 في الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.



وتصدرت سويسرا ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن الدنمارك. وهي المرة الخامسة التي تخوض فيها سويسرا النهائيات القارية والتاسعة للدنمارك بطلة اوروبا عام 1992.



في المباراة الاولى، كانت سويسرا في بحاجة الى التعادل فقط لضمان التأهل، لكنها أتخمت شباك جبل طارق المتواضعة بستة اهداف مقابل هدف وحيد.



بدورها، دخلت الدنمارك مواجهتها الصعبة مع جمهورية ايرلندا في دبلن وهي في حاجة ايضا الى نقطة واحدة.



وانتظر المنتخب السكندينافي الدقيقة 73 ليفتتح له مارتان برايثويت التسجيل من مسافة قريبة (73) قبل ان يدرك مات دوهيرتي التعادل لايرلندا قبل نهاية المباراة بخمس دقائق من كرة رأسية.



ورمى المنتخب الايرلندي بكل ثقله لتسجيل هدف الفوز في الدقائق الاخيرة وانتزاع بطاقة التأهل لكن من دون طائل.





المصدر: بي إن سبورت