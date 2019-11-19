إيطاليا تُرهق شباك أرمينيا بتسعة أهداف

اختتم المنتخب الإيطالي تصفيات كأس أمم اوروبا 2020 بفوز كبير بتسعة أهداف لهدف على منتخب أرمينيا، اليوم الاثنين، في المرحلة الاخيرة من منافسات المجموعة العاشرة.



سجل أهداف الأتزوري تشيرو إيموبيلي (8 و33) نيكولو زانيولو (9 و64) ونيكولو باريلا (29) وأليسيو رومانيولي (72) وجورجينيو (75 من ركلة جزاء) وريكاردو أورسوليني (78) وفيديريكو كييزا (81)، فيما سجل إدغار بابايان هدف أرمينيا في الدقيقة (79).



وفي المجموعة ذاتها، خسر منتخب فنلندا الذي ضمن تأهله إلى النهائيات أمام مضيفه المنتخب اليوناني 2-1، وتفوق منتخب البوسنة والهرسك على مضيفه منتخب ليشتنشتاين بثلاثية نظيفة.



بنهاية التصفيات، تصدّر المنتخب الإيطالي ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة حيث حصد 30 نقطة، بفارق 12 نقطة عن منتخب فنلندا الوصيف (18 نقطة) و16 نقطة عن منتخب اليونان الثالث (14 نقطة)، فيما ارتقى منتخب البوسنة إلى المركز الرابع بـ 13 نقطة، وتراجع منتخب أرمينيا إلى المركز الخامس وله 10 نقاط في حين يتذيّل منتخب ليشتنشتاين ترتيب المجموعة بنقطتين.

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