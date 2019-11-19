منتخب الجزائر يكرّس هيمنته على المجموعة الثامنة بفوز ثاني

كرس المنتخب الجزائري هيمنته على المجموعة الثامنة وحقق فوزه الثاني توالياً وجاء على حساب مضيفه منتخب بوتسوانا بهدف نظيف، اليوم الاثنين، في المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.



وسجل النجم يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 من ركلة ركنية مباشرة.



بهذا الفوز رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة.



وفي المجموعة الثالثة، اعتلى المنتخب الغاني الصدارة بفوزه الثمين خارج أرضه على ساوتومي بهدف نظيف سجله نجم كريستال بالاس جوردان أيو في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.



ورفع المنتخب الغاني رصيده إلى 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن صاحبي المركزين الثاني والثالث منتخبا السودان وجنوب إفريقيا، فيما بقي منتخب ساوتومي رابعاً وأخيراً بلا نقاط.



وفي المجموعة الرابعة، حسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة منتخب غامبيا وضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية، ليرتقي الأول إلى الصدارة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الغابون الثاني.



وبقي منتخب الكونغو الديمقراطية ثالثاً بنقطتين، في حين يتذيل منتخب أنغولا ترتيب المجموعة بلا نقاط.



وفي المجموعة السادسة، ارتقى منتخب موزمبيق إلى الصدارة بتعادل خارج أرضه 2-2 مع منتخب الرأس الأخضر.



رفع منتخب موزمبيق رصيده إلى 4 نقاط في المقدمة بفارق الأهداف عن منتخب الكاميرون الثاني، فيما تجمد رصيد الرأس الأخضر عند نقطتين في المركز الثالث ورواندا في المركز الأخير بلا نقاط.





المصدر: بي إن سبورت

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