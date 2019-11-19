رياضة | 7 مباريات ساخنة في صراع مجموعة القاهرة بدوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مباريات ساخنة في صراع مجموعة القاهرة بدوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام في الثالثة إلا ربع من عصر الثلاثاء 7 مباريات قوية وناريه، في المجموعة السادسة ( مجموعة القاهرة) للقسم الثالث.

ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :

1- السكة الحديد مع شباب الأميرية

يستضيف فريق السكة الحديد المتصدر بقيادة جمعة مشهور برصيد 13 نقطة فريق شباب الأميرية صاحب المركز السادس بقيادة خالد سعد برصيد 9 نقاط.

وشهدت الجولة السابقة تعادل فريق السكة مع فريق بنها بدون أهداف، وتلقى فريق الأميرية الهزيمةعلى ملعبه من فريق سراى القبة بهدفين مقابل هدف.

2- بهتيم مع الشمس

يواجه فريق بهتيم صاحب المركز العاشر برصيد 8 نقاط، نظيره، فريق الشمس صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية تعادل بهتيم مع ألماظة بدون أهداف ، بينما حصل فريق الشمس على راحة الأسبوع الماضي.

3- شباب بطا مع البلاستيك

يلعب فريق مركز شباب بطا بقيادة محمد عابدين، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة مع فريق البلاستيك صاحب المركز قبل الأخير بقيادة تامر عبد الخالق برصيد5 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية هزيمة شباب بطا من الغابه بهدفين مقابل هدف، وتعادل البلاستيك مع طوخ بهدفين لكل منهما سجل الهدفين البلاستيك محمد الفيل.

4- الشرطة مع ألماظة

Advertisements

على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية، يلتقي فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الرابع بقيادة توفيق صقر برصيد 12 نقطة مع فريق ألماظة صاحب المركز السابع بقيادة أحمد علي وأحمد جابر برصيد 9 نقاط.

وشهدت الجولة السابقة هزيمة اتحاد الشرطة من المرج بهدف نظيف، بينما تعادل فريق ألماظة مع بهتيم بدون أهداف.

5- سراى القبة مع الغابه

على ملعب المرج، يلتقي فريق سراى القبة صاحب المركز الأخير بقيادة محسن يوسف برصيد 3 نقاط مع فريق الغابه صاحب المركز الخامس بقيادة عبد الحميد ميدو برصيد 11 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية فوز سراى القبة على الأميرية بهدفين مقابل هدف،كما فاز فريق الغابه على فريق بطا بنفس النتيجة.

6- مصر للتأمين مع بنها

يلتقي فريق مصر للتأمين صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عمرو عبده برصيد7 نقاط مع فريق بنها صاحب المركز الثامن بقيادة محمد عبد الرؤوف برصيد 8 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية تعادل بنها مع السكة بدون أهداف، بينما ثم تاجيل لقاء مصر للتأمين مع العبور لاشتراك فريق العبور في كأس مصر.

7- طوخ مع المرج

يواجه فريق طوخ صاحب المركز. التاسع بقيادة محمد خطاب برصيد 8 نقاط فريق المرج صاحب المركز الثاني عشر بقيادة على سليمان برصيد 7 نقاط ٠

وشهدت الجولة الماضية فوز المرج على اتحاد الشرطة بهدف مصطفى شفيق في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بينما تعادل فريق طوخ مع البلاستيك بهدفين لكل منهما.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 13 نقطة

2- الشمس 13 نقطة

3- شباب بطا 13 نقطة

4- اتحاد الشرطة 12 نقطة

5- الغابه 11 نقطة

6- الأميرية 9 نقاط

7- ألماظة 9 نقاط

8- بنها 8 نقاط

9- طوخ 8 نقاط

10- بهتيم 8 نقاط

11- مصر للتأمين 7 نقاط

12- المرج 7 نقاط

13-العبور6 نقاط

14- البلاستيك 5 نقاط

15- سراى القبة 3 نقاط