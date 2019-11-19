رياضة | عاجل.. شجار بالأيدي بين ميسي وكافاني في مباراة الأرجنيتن وأوروجواي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شجار بالأيدي بين ميسي وكافاني في مباراة الأرجنيتن وأوروجواي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة الأرجنيتن وأوروجواي الودية المقامة الآن في فلسطين المحتلة شجار بالأيدي بين اللاعب الدولي الأرجنتيني لونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني واللاعب الدولي الأوروجواياني أديسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بين شوطين المباراة المقامة الأن ضمن منافسات أسبوع الفيفا الدولي.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية الشهيرة:" ‏ما حدث بين اللاعب الدولي الاورجوايني أدينسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي و لونيل ميسي اللاعب الدولي الأرجنتيني ومهاجم نادي برشلونة الاسباني هو تبادل شتائم واشتباك طفيف بالأيدي في النفق أثناء خروج اللاعبين بعد انتهاء الشوط الأول وتم حله من قبل لويس سواريز وجودين لاعبا منتخب أوروجواي".

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وتجري الآن المباراة بين الأرجنيتن وأوروجواي في الشوط الثاني وتشير النتيجة بتقدم الأخير بنتيجة هدف مقابل لاشئ سجله المهاجم الدولي الأوروجواياني أدينسون كافاني.

وكان منتخب الأرجنتين قد فوزا بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات أسبوع الفيفا الدولي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة علي ملعب جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

يذكر أن النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الاسباني لم يخض أي مباراة مع منتخب بلاده منذ أن طُرد في مباراة المركزين الثالث والرابع ببطولة كوبا أميركا في الصيف الماضي وذلك بسبب إيقافه لمدة ثلاثة أشهر بسبب تصاريحه ضد اتحاد أميركا الجنوبية عقب المباراة.