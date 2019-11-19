رياضة | موقف حسام البدرى بعد تعثر المنتخب أمام جزر القمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف حسام البدرى بعد تعثر المنتخب أمام جزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولو اتحاد الكرة المصري الرد على اتخاذ قرار ضد حسام البدري المدير الفني للمنتخب بعد التعادل اليوم مع جزر القمر سلبياً في الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021.

ويري المنتخب بأن الحديث عن قرار ضد الجهاز الفني للمنتخب الوطني حالياً مبكر جداً في إشارة للدعم الكبير لحسام البدري على الرغم من البداية السيئة للمنتخب في التصفيات.

ويدعم المنتخب الجهاز الفني بقوة لتخطي العقبة الحالية حيث لا تزال الفرصة كبيرة في التأهل لكأس الأمم الإفريقية بعد تعادل كينيا مع توجو في المباراة الثانية بالمجموعة.

وكان المنتخب المصري قد تعادل في اللقاء الأول أمام كينيا بهدف لمثله في برج العرب وتعادل اليوم سلبياً أمام جزر القمر خارج الديار ليحصد نقطتين فقط في مشوار التصفيات.