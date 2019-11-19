رياضة | أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أزمة في الأهلي بسبب فايلر.. وحسم مصير أزارو من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أزمة في الأهلي بسبب فايلر.. وحسم مصير أزارو من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين الموافق 18-11-2019 العديد من الأخبار والأحداث الخاصة بفريق الكرة.

ونستعرض أبرز أخبار الأهلي اليوم الاثنين الموافق 18-11-2019:-



أخبار الأهلي اليوم



فحص طبي لحمدي فتحي في ألمانيا تحت إشراف ماير

خضع حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى فحص طبي عقب وصوله إلى ألمانيا وذلك قبل إجراء جراحة غضروف الركبة. خضع حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى فحص طبي عقب وصوله إلى ألمانيا وذلك قبل إجراء جراحة غضروف الركبة. ومن المنتظر أن يجري لاعب وسط الأهلي جراحة غضروف الركبة تحت إشراف الطبيب الألماني هيرنان ماير الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن عقب إصابته مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2017. تحديد عودة الدوليين في الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن اللاعبين الدوليين سينتظمون في في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر عقب نهاية مشوارهم مع منتخبات بلادهم. وأضاف عبد الحفيظ بأن اللاعبون سينتظمون في الموعد المحدد لهم سواء المتواجدون مع المنتخب الأول أو الأوليمبي. أخبار الأهلي اليوم



كواليس مران الأهلي اليوم في التتش

خاض فريق الأهلي مرانه اليوم الاثنين على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار التحضير للمرحلة المقبلة بداية من مواجهة الجونة في الدوري والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.



وقبل انطلاق المران عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر جلسة مع لاعبيه حرص خلالها على تجديد الدوافع لديهم وطالبهم ببذل أقصى جهد في المران من أحل حجز مكان في تشكيل الفريق.

Advertisements



كما واصل المالي أليو ديانج برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، حيث سيغيب بسببها عن مواجهة الجونة الاثنين المقبل.

فيما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت قيادة ميشيل يانكون والذي حرص خلالها على تخصيص فقرة للكرات العرضية. كما واصل المالي أليو ديانج برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، حيث سيغيب بسببها عن مواجهة الجونة الاثنين المقبل.فيما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت قيادة ميشيل يانكون والذي حرص خلالها على تخصيص فقرة للكرات العرضية. فايلر يطلب من الجهاز الطبي تقرير المصابين

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من الجهاز الطبي للفريق الأحمر تجهيز تقرير طبي عن حالة المصابين في الفريق.

ويرغب المدير الفني السويسري الوقوف على حالة اللاعبين المصابين حيث تضم القائمة كلا من كريم نيدفيد وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود.

غضب في الأهلي بسبب فايلر

رفض السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي تجربة بعض العناصر من قطاع الناشئين في تدريبات الفريق الأول والمباريات الودية التي يخوضها الفريق في الفترة الحالية، تسبب في غضب واستياء جهاز الكرة بالنادي منه، حيث قرر اعادة اللاعبين الذين تم تصعيدهم إلي فريق الشباب مجددًا. وكانت لجنة الكرة تري أن هذا توقيت مثالي لمنح اللاعبين الشباب فرصة جيدة للمشاركة في المباريات حتي يتمكن المدرب السويسري من التعرف على مستواهم الفني في ظل غياب اللاعبين الدوليين، واختيار بعض العناصر لتدعيم الفريق الأول.

أزمة بسبب أزارو