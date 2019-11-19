رياضة | طارق السيد: نعمل على إعادة تأهيل لاعبي المنيا بدنيا وفنيا ونفسيا.. وسنقاتل من أجل الصعود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق السيد: نعمل على إعادة تأهيل لاعبي المنيا بدنيا وفنيا ونفسيا.. وسنقاتل من أجل الصعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طارق السيد المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي المنيا إن الفريق خاض خلال الأيام القليلة الماضية تدريبات مكثفة على الجانبين البدني والفني لرفع معدلات اللياقة البدنية بشكل قوي، وتدريبهم على جمل خططية مختلفة للتعامل مع المباريات الصعبة وتحقيق الفوز .

وأكد السيد انه يعمل مع اللاعبين ايضا على الجانب النفسي خاصة بعد البداية الصعبة لهم هذا الموسم، والتعامل الفني غير المناسب مع البعض منهم منذ بداية الدوري مما افقد بعض اللاعبين المميزين الثقة في النفس، وسوف يشاركون الفترة المقبلة بعد تميزهم خلال التدريبات.

وأشار المدير الفني انه وجميع اللاعبين سيقاتلون لتحقيق حلم الصعود بدءً من مباراة الغد امام الاعلاميين، مطالبا الجماهير بمساندة الفريق ودعمه خلال الفترة الحالية وتنحي اية مشاكل شخصية من قبل الجميع جانبا، لرفع اسم نادي المنيا.

واعلن السيد قائمة اللاعبين لمباراة الثلاثاء والتي تضم 18 لاعبا وهم :محمد حسانين، عبد الكافي رجب، برسوم محروس، محمد آدم، حازم مصطفى، مصطفى شعبان الشوبكشي، أحمد كاستيلا، عباس مصطفى، محمد ثروت، محمد شديد، محمد محسن، أحمد عصام، محمد سماره، عبد العزيز الشاعر، وائل علي، علي دياب، عمرو عثمان، بدوي عاشور.

