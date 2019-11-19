قضي الأمر .. سويسرا والدانمارك يفضان إشتباك ويتأهلان ليورو 2020

الإثنين 18 نوفمبر 2019

باحت المجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 بأسرارها في الجولة الأخيرة بتأهل منتخبي سويسرا والدانمارك للنهائيات المقررة في صيف عام 2020.



في المباراة الأولى لم يجد منتخب سويسرا صعوبة في سحق مضيفه جبل طارق بملعب "فيكتوريا" بنتيجة 6-1.

سجل أهداف سويسرا سيدريك إيتين هدفين في الدقيقتين 10 و 84 وروبين فارجاس في الدقيقة 50 و كريستيان فاسناشت في الدقيقة 57 ولوريس بينيتو في الدقيقة 75 وجرانيت تشاكا في الدقيقة 86، بينما سجل ريسي ستيش هدف جبل طارق الوحيد في الدقيقة 74.

وفي المواجهة الثانية تأهل منتخب الدانمارك رغم تعادله مع منتخب أيرلندا بهدف لكل فريق في المباراة التي جرت أحداثها في ملعب "أفيفا" في العاصمة دبلن.

وتقدم الضيوف أولاً عبر مارتن بريثويت في الدقيقة 73، قبل أن يعادل مات دوهيرتي النتيجة في الدقيقة 85.

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وكان منتخب أيرلندا في حاجة لهدف واحد للفوز وضمان التأهل، لتذهب أحلامهم أدراج الرياح ويتأهل رفاق إيركسن للنهائيات.

ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية التصفيات

1- سويسرا 17 نقطة

2- الدانمارك 16 نقطة

3- أيرلندا 13 نقطة

جورجيا 8 نقاط

جبل طارق دون رصيد.