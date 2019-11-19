الامارات | «الهيئة» تطلق مبادرة الرياضة في «طابور الصباح»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة» تطلق مبادرة الرياضة في «طابور الصباح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، صباح أمس، بمدرسة الإبداع النموذجية في دبي، مبادرة «الرياضة في طابور الصباح»، التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بحضور الأمين العام للهيئة، سعيد عبدالغفار حسين، ومديرة النطاق التعليمي في دبي، نورة الشحي.

من جانبه، قال سعيد عبدالغفار، في بيان صحافي، تعليقاً على هذه المبادرة: «نسعى لأن نصل برسالتنا لمجتمع نموذجي يمارس الرياضة، والأطفال جزء مهم من تكوين المجتمع، ويعبر عن طموحات وآمال القيادة في تحقيق الأحلام وحمل الراية في المستقبل، وتسليح المجتمع بالثقافة الرياضية».

وأضاف: «تأتي هذه المبادرة انعكاساً للاهتمام المشترك بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية والتعليم نحو الرياضة المجتمعية وتمكينها والارتقاء بقدرات وصقل مهارات الأطفال في المدارس، لما للرياضة من أهمية بالغة لصحة الجسد والعقل التي بدورها ستسهم في تعزيز جاهزيتهم لمستقبل مشرق». بدورها، شكرت مديرة النطاق التعليمي في دبي، نورة الشحي، الهيئة العامة للرياضة على هذه المبادرة.