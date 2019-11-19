الامارات | صبيح يتصدّر سباق دوري الهواة للدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن صبيح يتصدّر سباق دوري الهواة للدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر الدراج محمد صبيح من فريق تورك سباق المرحلة الثانية لدوري الهواة المواطنين الذي نظمه اتحاد الدراجات، أول من أمس، في طريق نزوى الشارقة لمسافة 60 كم بمشاركة 56 دراجاً من مختلف فرق الهواة. وقطع صبيح السباق في ساعة و29 دقيقة و15 ثانية، متقدماً على دراج شرطة أبوظبي بدر علي ثاني الذي حل في المركز الثاني، والدراج محمد المزروعي «لاعب حر» صاحب المركز الثالث، وعقب انتهاء السباق قام المدير المالي رئيس اللجنة الفنية عبدالكريم الزرعوني، والأمين العام المساعد نايف جكة، بتتويج الفائزين.

وكان الاتحاد قد نظم، أول من أمس، في مدينة تلال الشارقة سباقين لفئتي الأشبال والبراعم لمسافة 15 و10 كم بمشاركة 132 دراجاً من الفئتين وحقق دراج نادي التعاون عمر عيسى الفوز بسباق الأشبال، وجاء زميله سعيد المنصوري ثانياً، وحل دراج نادي دبا الحصن يوسف جعفر ثالثاً، فيما فاز دراج نادي الحمرية عمران الكتبي بسباق البراعم، وحل دراج النادي العربي عبدالرحمن الجاروف ثانياً، ودراج نادي أبوظبي أحمد المقبول ثالثاً.