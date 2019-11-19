الامارات | السماحي: مسبح مليحة جاهز لاستضافة أكبر البطولات

شكرا لقرائتكم خبر عن السماحي: مسبح مليحة جاهز لاستضافة أكبر البطولات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس اتحاد السباحة رئيس لجنة المنتخبات، سلطان السماحي، أن المسبح الجديد بنادي مليحة الذي شهد تنظيم أول بطولة محلية للاتحاد (بطولة رئيس الدولة)، يومي الجمعة والسبت الماضيين، لفئات الناشئين والشباب، جاهز لاستضافة أكبر البطولات.

وشهدت البطولة مشاركة 13 نادياً و203 سباحين، وتقام المرحلة الثانية يومي الجمعة والسبت المقبلين لفئات العمومي والبراعم، وتعتبر باكورة البطولات على مسبح مليحة الأولمبي (50 متر).

وقال السماحي لـ«الإمارات اليوم»: «أسهم المسبح الجديد في الخروج بالبطولة بالشكل اللائق، نبارك لنادي مليحة المسبح الأولمبي الجديد، وبالتأكيد سيكون انطلاقة جديدة في السباحة الإماراتية لتنظيم العديد من البطولات».

وتوج في مرحلة الناشئين فريق العين بفئة 11-12 عاماً برصيد 10896 نقطة، وفاز الوصل بمرحلة 13-14 عام برصيد 19680 نقطة، كما فاز الوصل بفئة 15-16 عاماً برصيد 17719 نقطة.