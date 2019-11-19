الامارات | إنتاج «رشيم» يهيمن على ألقاب بطولة كلباء لجمال الخيل العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج «رشيم» يهيمن على ألقاب بطولة كلباء لجمال الخيل العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هيمن مربط دبي للخيول العربية، بإنتاجه المتميز من الفحل (إف إيه إل رشيم)، على ألقاب بطولة كلباء لجمال الخيل العربية في نسختها الأولى، أول من أمس.

وقال بيان صحافي: «أضاف الفحل إف إيه إل رشيم في كلباء بصمة جديدة عبرت عنها نتائج بطولة المهور بعمر ثلاث سنوات بفوز المهر دي صامد بالميدالية الذهبية، والمهر دي بارق بالميدالية الفضية، والمهر دي جبران بالميدالية البرونزية، وفي بطولة المهور بعمر السنة فاز الفحل إف إيه إل رشيم بالبرونزية».

وأضاف البيان: «سجل الفحل إف إيه إل رشيم حضوره في أغلب بطولات المهرجان، فقد تمكنت دي الهدة بنت إف إيه إل رشيم من نيل فضية المهرات بعمر السنة، واكتسح فحل الإنتاج العالمي إنتاج أبطال بطولة المهرات بعمر السنتين من خلال المهرة جميلة البداير صاحبة اللقب الذهبي، والمهرة بارعة الهواجر صاحبة اللقب الفضي، والمهرة «إف إيه أم بنت الرشيم» صاحبة اللقب البرونزي، كما أكد إف إيه إل رشيم قوته الإنتاجية في بطولة المهرات بعمر ثلاث سنوات مع صاحبة الميدالية الفضية المهرة دي نواهل».