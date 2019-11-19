الامارات | 4 نجوم محترفين يظهرون في «مبادلة للتنس»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نجوم محترفين يظهرون في «مبادلة للتنس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك أربعة من نجوم رابطة محترفي التنس بلندن في النسخة الـ12 من بطولة مبادلة العالمية للتنس، التي ستقام بالفترة من 19 إلى 21 ديسمبر المقبل، بمدينة زايد الرياضية.

وتشهد البطولة مشاركة كل من رافائيل نادال المصنّف أولاً، ونوفاك دجيوكوفيتش المصنف ثانياً، ودانييل ميدفيديف المصنف رابعاً، على أن يتم الإعلان قريباً عن اسم اللاعب الرابع من ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم، واثنين آخرين. وتنضم ماريا شارابوفا، الفائزة بـ«غراند سلام» مرات عدة، إلى أبطال التنس الرجال الستة، وستشارك في مباراة استعراضية ضد الشابة الواعدة أماندا أنيسيموفا الساعة 8 من مساء اليوم الأول من البطولة.

من جانبه، قدّم اللاعب الشهير بأدائه الاستعراضي، ستيفان بوجيتش، بعض العروض والحركات الاستعراضية في أشهر معالم أبوظبي من بينها قصر الوطن، وريكسوس بريميوم، وجزيرة السعديات (الشريك الرسمي للبطولة)، وقصر الإمارات، ومدينة زايد الرياضية.