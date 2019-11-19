الامارات | ختام معايشة ناشئي أبوظبي في طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معايشة ناشئي أبوظبي في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت معايشة ناشئي أندية أبوظبي تحت 16 سنة، في أكاديمية نادي أوراوا ريدز الياباني، التي أقيمت على مدار ثمانية أيام في العاصمة اليابانية طوكيو، ضمن المرحلة السابعة من اتفاقية التعاون المشتركة بين مجلس أبوظبي الرياضي، ومركز التعاون الدولي الياباني (JICE) ورابطة الدوري الياباني لكرة القدم، للعام الرابع على التوالي.

من جانبها، أشادت رئيسة الوفد ومدربة الفريق ممثلة مجلس أبوظبي الرياضي، حورية الطاهري، بمخرجات «المعايشة»، والمكتسبات التي عاد بها ناشئو أندية أبوظبي، خصوصاً أن الفترة شملت عدداً من التدريبات الصباحية والمسائية، التي قادها مدربون من أكاديمية نادي أوراوا ريدز الياباني، إضافة إلى ثلاث مباريات ودية، اتسمت بالقوة والجدية على غرار كرة القدم اليابانية المتطورة بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، مبينة أن أهم مكتسبات «المعايشة» هو تعلم الانضباط التكتيكي، الذي تتميز به كرة القدم اليابانية.

وضم الوفد حورية الطاهري، رئيسة الوفد ومدربة الفريق، وفيصل الحمادي وعفراء المهيري، بجانب اللاعبين: سالم محمد وهزاع سبيت وحمد فهد (الجزيرة)، وسلطان زايد وسيف محمد وعادل عبدالله (بني ياس)، وسعيد أحمد وعلي محمد ومبارك سالم وخالد ناصر وعبدالله خالد (الوحدة)، وخالد صالح ومحمد جاسم وخالد الحساني (العين)، وسعود خالد وعلي الحمادي (الظفرة).