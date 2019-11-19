الامارات | السعودية والباراغواي ودياً في الرياض اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والباراغواي ودياً في الرياض اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي المنتخب السعودي مع ضيفه الباراغوياني اليوم في مباراة ودية دولية في كرة القدم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في إطار استعدادات السعودية لكأس الخليج «خليجي 24» التي تنطلق الثلاثاء المقبل في الدوحة.

ويخوض المنتخب السعودي المباراة في غياب سبعة لاعبين من الهلال الذي يستعد لمواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا الأحد المقبل، لكنها تعتبر فرصة للمدرب الفرنسي هيرفيه رونار للوقوف على جاهزية اللاعبين بصفة عامة، والتعرف عن قرب الى مستويات بعضهم، لاسيما الذين لم يحظوا بالفرصة الكافية خلال المباريات الماضية.

وكان رونار استدعى سبعة لاعبين إلى صفوف المنتخب السعودي بعد العودة من طشقند، حيث حقق فوزاً ثميناً، الخميس الماضي، على حساب أوزبكستان في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك لتعويض غياب لاعبي الهلال.

ويتوقع أن يضع رونار عقب المباراة تصوره النهائي حول الأسماء التي سيعتمد عليها في كأس الخليج التي جاءت فيها السعودية في المجموعة الثانية مع عمان حاملة اللقب والكويت والبحرين.

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أما منتخب الباراغواي، الذي تغلب على بلغاريا 1-صفر ودياً الخميس الماضي، فيسعى مدربه الأرجنتيني إدواردو بيريزو إلى تحقيق فوز جديد، ومنح الفرصة لجميع اللاعبين، خصوصاً الذين لم يشاركوا في المباراة الماضية في اطار استعداداته للتصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

- السعودية

بمجموعة عُمان

والكويت والبحرين

في «خليجي 24».