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حسام البدري: الفترة المقبلة ستشهد تعديلات فى تشكيل المنتخب للوصول للأفضل...

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جدة - عمرو شويل أكد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، أن مستوى المنتخب تحسن فى مباراة جزر القمر اليوم عنه فى مباراة كينيا الخميس الماضى فى الجولة الأولى بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات وتعديلات فى التشكيل من أجل الوصول للأفضل عن طلريق الاستعانة ببعض لاعبى المنتخب الأوليمبى.

قال البدرى فى تصريحات لقناة اون سبورت، إن تأخر إعلان الجهاز الفنى للمنتخب أثر سلبا على الاستعدادات للتصفيات حيث لم يخض المنتخب سوى معسكر وحيد ، موضحا أن توقف الدورى وكذلك الغيابات والإصابات كان لها تأثير سلبى على مستوى الفريق.

تابع المدير الفنى للفراعنة أن البعض ينتقده دون عقلانية ، مطالبا الجماهير والاعلام بمساندة المنتخب فى هذه المرحلة خاصة بعد الظروف الصعبة التى مر بها الفراعنة والخروج من دور الـ16 لأمم افريقيا الاخيرة فى مصر.

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