شكرا لقرائتكم حسام البدري: الفترة المقبلة ستشهد تعديلات فى تشكيل المنتخب للوصول للأفضل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال البدرى فى تصريحات لقناة اون سبورت، إن تأخر إعلان الجهاز الفنى للمنتخب أثر سلبا على الاستعدادات للتصفيات حيث لم يخض المنتخب سوى معسكر وحيد ، موضحا أن توقف الدورى وكذلك الغيابات والإصابات كان لها تأثير سلبى على مستوى الفريق.
تابع المدير الفنى للفراعنة أن البعض ينتقده دون عقلانية ، مطالبا الجماهير والاعلام بمساندة المنتخب فى هذه المرحلة خاصة بعد الظروف الصعبة التى مر بها الفراعنة والخروج من دور الـ16 لأمم افريقيا الاخيرة فى مصر.
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