شكرا لقرائتكم عدلي القيعي : إصابات الأهلى بسبب الضغوط والمشاركة في العديد من البطولات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عدلي القيعي مسئول لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن سبب الإصابات التي تعرض له لاعبي الفريق الأحمر بسبب الضغوط ومشاركتهم في العديد من البطولات.

وقال القيعي في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" في قناة الأهلي: "ظاهرة الإصابات أصبحت عامة" ، مؤكداً أن أرضية ملعب التتش ليست سبب في إصابة اللاعبين كما يدعي البعض.

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وأضاف القيعي ، أن جميع اللاعبين يتعرضون للإصابات خاصة المعرضين لضعط متواصل، بالإضافة إلي هناك عوامل أخري، مشيراً إلي أن عدم انتظام المسابقات من ضمن العوامل التي تؤدي الي الاصابات .

وكان حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي تعرض للاصابة بقطع بغضروف الركبة، أثناء تواجده في معسكر منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر، بالإضافة إلي تجديد إصابة محمود متولي مدافع الفريق.