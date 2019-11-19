شكرا لقرائتكم عدلي القيعي : إصابات الأهلى بسبب الضغوط والمشاركة في العديد من البطولات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال القيعي في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" في قناة الأهلي: "ظاهرة الإصابات أصبحت عامة" ، مؤكداً أن أرضية ملعب التتش ليست سبب في إصابة اللاعبين كما يدعي البعض.
وأضاف القيعي ، أن جميع اللاعبين يتعرضون للإصابات خاصة المعرضين لضعط متواصل، بالإضافة إلي هناك عوامل أخري، مشيراً إلي أن عدم انتظام المسابقات من ضمن العوامل التي تؤدي الي الاصابات .
وكان حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي تعرض للاصابة بقطع بغضروف الركبة، أثناء تواجده في معسكر منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر، بالإضافة إلي تجديد إصابة محمود متولي مدافع الفريق.
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