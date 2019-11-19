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شكرا لقرائتكم رسالة خاصة من مصطفى محمد قبل مباراة جنوب أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ونشر مصطفى محمد صورة له بقميص المنتخب المصري عبرحسابه على "تويتر"، وكتب عليها "مستنيكم"، في إشارة إلى مطالبة الجماهير بالحضور والتواجد من أجل مسانده اللاعبين وتحقيق المكسب.
جدير بالذكر أن نصف النهائي الآخر سيكون بين منتخب كوت ديفوار وغانا، حيث من المقرر أن أصحاب أول 3 مراكز بالبطولة فقط هم من سيتأهلون إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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