شكرا لقرائتكم القيعى : أحترم جميع أعذار حسام البدرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار القيعي في تصريحات لبرنامج ملك وكتابة علي قناة الأهلي، إلي أنه رغم الأعذار والأسباب لأداء المنتخب ، إلا أنه لا يصح أن يتعادل الفراعنة مع منتخبي كينيا وجزر القمر نظراً للفرق الكبير في الامكانيات بين اللاعبين والتاريخ بين المنتخب الوطني ومنتخبي كينيا وجزر القمر.
وأضاف القيعي، أنه يأمل في الفترة المقبلة أن يعمل الجهاز الفني للمنتخب علي تصحيح الأخطاء وتداركها حتي يظهر المنتخب بشكل مميز.
وكان منتخب مصر قد تعادل مع كينيا 1-1 ومع جزر القمر سلبياً في أول جولتين بالتصفيات المؤهلة إلي بطولة امم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
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