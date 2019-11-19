شكرا لقرائتكم الهلال يؤدي مرانه الأول في اليابان ويغلق تدريباته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يوم الاثنين، أولى تدريباته في اليابان، بعد وصول البعثة في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين إلى العاصمة طوكيو، استعداداً لمواجهة فريق أوراوا الياباني ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية واللياقية، واشتمل المران على الجري حول الملعب وتطبيقات تكتيكية، بالإضافة إلى الجمل الفنية، وتابع المران فهد بن نافل، رئيس مجلس الإدارة.

وأعلن نادي الهلال في حسابه الرسمي عبر "تويتر" أن الفريق سيجري مراناً مغلقاً، يوم الثلاثاء، وذلك تأهباً لخوض مواجهة الإياب، بعد أن كسب الفريق لقاء الذهاب بهدف دون مقابل في العاصمة السعودية الرياض.