شكرا لقرائتكم المنتخب الإسباني يكتسح رومانيا بخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح المنتخب الإسباني ضيفه الروماني 5 - صفر اليوم الاثنين في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة لتصفيات يورو 2020.

وفي باقي مباريات المجموعة فازت النرويج على مضيفتها مالطة 2 -1 والسويد على ضيفتها جزر فارو 3 -صفر. وتأهل عن المجموعة السادسة المنتخبان الإسباني والسويدي.

ويتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة برصيد 26 نقطة وتحل السويد في المركز الثاني برصيد 21 نقطة ثم النرويج في المركز الثالث برصيد 17 نقطة ورومانيا في المركز الرابع برصيد 14 نقطة ثم مالطة في المركز الخامس بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن جزر فارو.

Advertisements

وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو تقدم فابيان رويز بهدف للماتادور الإسباني في الدقيقة الثامنة ثم أضاف جيرارد مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 33 وتبعه الفارو موراتا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وسجل الروماني ادريان روس هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45 قبل أن يتكفل ميكيل اويارزابال بالهدف الخامس لإسبانيا في الدقيقة الأخيرة.

وعلى ملعب فريندز ارينا سجل سيباستيان اندرسون وماتياس سفانبرج وجون جيديتى الأهداف الثلاثة للسويد في الدقائق 29 و72 و80، وعلى ملعب ناشيونال ستاديوم، سجل جوشوا كينج والكسندر سورلوت هدفي النرويج في الدقيقتين السابعة و62 وتكفل باول فينيتش بالهدف الوحيد لمالطة في الدقيقة 40.