شكرا لقرائتكم غيفز يؤكد جاهزية بيل ورامسي لمباراة المجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رايان غيغز مدرب ويلز أن غاريث بيل وآرون رامسي مستعدان للمشاركة في التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة حاسمة أمام المجر في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 يوم الثلاثاء.

وشارك بيل (30 عاما) مهاجم ريال مدريد لمدة ساعة خلال فوز ويلز 2-صفر على أذربيجان السبت الماضي بعد أن أمضى شهرا بعيدا عن الملاعب بسبب إصابة في ربلة الساق، وحل رامسي الذي عانى من إصابات في الأشهر الأخيرة وشارك في ثماني مباريات فقط مع يوفنتوس هذا الموسم، بدلا من بيل في اللقاء السابق.

وقال غيغز في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: المسألة تتعلق‭ ‬بالتوازن. أعرف اللاعبين الذين لا يستطيعون اكمال 90 دقيقة وهذا سيؤثر في الاختيارات بالتأكيد، لكن غاريث وآرون ضمن هذا السيناريو وكلاهما جاهز للمشاركة أساسيا.

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وأتاح الانتصار في أذربيجان، بجانب فوز كرواتيا على سلوفاكيا في المجموعة الخامسة، الفرصة أمام ويلز للتأهل المباشر إلى بطولة أوروبا 2020 بشرط الفوز على المجر في كارديف.

وقال غيغز: كنا نحتاج لهدايا وتحقق هذا. والآن حان دورنا لتحديد مصيرنا بأيدينا. سنخوض تحديا كبيرا ومثيرا لكن علينا إتمام المهمة بنجاح. ستكون مباراة صعبة جدا.

ولعب بيل دورا محوريا في تأهل ويلز للدور قبل النهائي في بطولة أوروبا 2016 في فرنسا في انجاز أعاد للذاكرة أفضل مسيرة سابقة لها ببلوغ دور الثمانية في كأس العالم 1958 لكن الإصابة أبعدته عن الخسارة أمام إيرلندا التي أنهت آمال ويلز في التأهل لكأس العالم 2018.