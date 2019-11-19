شكرا لقرائتكم إصابة في الركبة تبعد خاميس عن ريال مدريد حتى نهاية العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يغيب خاميس رودريغيز لاعب وسط ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم حتى نهاية العام على الأرجح بسبب إصابة في الركبة تعرض لها مع منتخب كولومبيا.

وأوضح ريال في بيان يوم الاثنين :بعد الخضوع لفحوص تحت إشراف الجهاز الطبي لريال مدريد تم تشخيص إصابة لاعبنا رودريغيز بتمزق برباط داخلي في الركبة اليسرى‭ ‬وسنقيّم تطور حالته. ولم يحدد النادي فترة غياب اللاعب لكن وسائل إعلام إسبانية تكهنت بابتعاده لنحو ستة أسابيع ما يعني استبعاده من مباراة القمة أمام برشلونة التي تغير موعدها إلى 18 ديسمبر.

وخاض رودريغيز سبع مباريات في الدوري هذا الموسم لكنه لم يشارك مع ريال منذ حل بديلا خلال الفوز 1-صفر على غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا يوم 22 أكتوبر تشرين الأول الماضي، وانضم لتشكيلة كولومبيا لخوض مباراتين وديتين أمام بيرو والإكوادور لكنه عاد مبكرا من المعسكر في ميامي بعد إصابته في التدريبات.

وخضع اللاعب البالغ عمره "28 عاما" لجراحة في نفس الركبة العام الماضي وغاب لأكثر من شهرين عندما كان في فترة إعارة إلى بايرن ميونيخ.