شكرا لقرائتكم خبر عن «جي تي» يشتري فريقاً ويطرد مدرباً في 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
قام مليونير بريطاني يُدعى جلين تامبلين (47 عاماً) الشهير ب«جي تي» بشراء فريق رومفورد للهواة، وتعاقد مع 15 لاعباً جديداً، وطرد المدرب بول مارتن وكادره، وعيّن نفسه مدرباً للفريق، كل هذا في غضون 24 ساعة. وكان تامبلين يملك لفريق بيليريكاي تاون للهواة في 2016، وتولى تدريبه بنفسه؛ لكنه باعه مطلع العام؛ بسبب تعرضه وعائلته لمضايقات من المشجعين، وقبل أسبوع غرّد «جي تي عاد للعبة». وعلق عملاق الحديد على تجربته الجديدة: «أنا أؤمن فعلاً بقدرتنا على الصعود من ذيل الترتيب للمقدمة، وضمان التأهل لدوري نصف المحترفين هذا الموسم. سوف أقوم ببناء ملعب جديد للفريق، وأستعين بأفضل كادر تدريبي». واعترف جي تي بخروجه عن الجادة، قبل أن يعرف طريق الله، وقال: «خسرت زوجتي وأطفالي الأربعة؛ بسبب الإدمان على المخدرات كما فقدت عقلي، وانتهت بي الحال في مصحة عقلية، وهناك عرفت الله مجدداً، وأريد إثبات توبتي أمام الجميع».
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