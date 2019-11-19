مؤسـساتنـا الرياضيـة تفتـقـد الانضبـاط ويعيبـها عـدم التنسـيق

في حوار لا تنقصه الصراحة، التقينا القطب الشرقاوي يحيى عبدالكريم، صاحب التجارب والخبرات مع كرة الإمارات عبر أكثر من موقع، وتطرق الحوار إلى كل ما تعج به الساحة والشارع الرياضي من هموم وقضايا، وقد أدلى بدلوه كعادته، بقوة وجرأة، ووضع النقاط على الحروف، من خلال ثقافته وخبراته الخاصة كلاعب دولي سابق، وكإداري متمرس تدرج في المناصب حتى أصبح رئيساً لمجلس إدارة نادي الشارقة، فضلاً عن مشواره الحافل مع إدارة اتحاد الكرة من عضوية مجلس الإدارة، إلى المشاركة في تأسيس رابطة دوري المحترفين، ثم عضوية مجلس الشارقة الرياضي، والمحصلة كانت ثرية وغنية بجملة من الآراء القيمة والمثيرة للجدل، في المشهد الكروي الحالي وفي رياضة الإمارات بصفة عامة، وقد نشرنا الجزء الأول من اللقاء أمس والذي تطرق فيه إلى حظوظ المنتخب الكروي في التصفيات الآسيوية المزدوجة وخليجي 24، والمواصفات المطلوبة في الرئيس الجديد لاتحاد الكرة، كما توقف عند المشهد الرياضي ومتغيراته واليوم ننشر الجزء الباقي من اللقاء، والذي تناول فيه المزيد من الموضوعات والقضايا وإليكم التفاصيل:

* استأنفنا الحوار عند المكانة التي تبوأتها المجالس الرياضية في الحركة الرياضية، وكيف يرى تأثيرها في أدوار الهيئة واللجنة الأولمبية والاتحادات؟

- لا أعتقد أنها سحبت -كما يتردد- البساط من تحت أي من هذه المؤسسات، أو أخذت منها صلاحيات، هي أضافت بالإيجاب وعززت العلاقة بين الحكومات المحلية والأندية الرياضية المنضوية تحت لوائها، فالمجالس الرياضية أنشئت لاعتبارات ومهام محددة أبرزها أن تكون مظلة لتوفير الدعم وتنظيم صرفه لأندية إمارات أبوظبي ودبي والشارقة، وكمجالس محلية أفادت الرياضة كثيراً، لكن مشكلتنا الأساسية كانت وما زالت في عدم التنسيق بين المؤسسات الرياضية وبعضها، بحيث تتكامل المهام، والتنسيق والانسجام يحتاج إلى الرؤية الشاملة التي تتكفل بتوزيع الأدوار، مع كفاءات وشخصيات متمكنة من العمل الرياضي وتمتلك الخلفية الكافية لقيادة الدفة نحو الأفضل.

* الرؤية الشاملة للرياضة منوطة بالهيئة.. هل تعني وجود تقصير في هذا الجانب؟

- «الهيئة» في ثوبها الجديد تعلقت عليها آمال كبيرة لكي تغير تفاصيل المشهد الرياضي، لكن دعني أقول إنني لم أشعر بوجودها أو بالتغيير المنشود، فهي نفسها «الهيئة» قبل 20 سنة، لم تتغير، ولم تقدم جديداً يذكر، على الرغم من أن التشكيل الجديد يضم كفاءات خبيرة ومتميزة في العمل الرياضي، ولكن ما زال دورها محصوراً في الرسائل الروتينية والتراشق الإعلامي (الذي لا يودي ولا يجيب) وأنا كرياضي انتظرت الكثير من الإدارة الحالية.

* ما هي أكثر الأشياء التي تفتقدها رياضة الإمارات؟

- الانضباط.

* رجاء استرسل وفسر؟

- الانضباط أساس كل وأي نجاح، وهو ما تعانيه معظم مؤسساتنا بدرجات ونسب مختلفة،وما دمت قد سألت عن التفاصيل سأذكر ثلاثة أماكن خارج المستطيل الأخضر، لكنها مؤثرة جداً وللأسف لا ينظر إليها أحد ولا يهتم بالانضباط فيها أحد رغم أن الضبط والربط فيها مطلوبان بشدة، والأماكن الثلاثة هي غرفة الملابس قبل وبعد المباريات والعيادة الطبية ودكة البدلاء، فيمكن أن تعرف منها شخصية وأسلوب وثقافة اللاعب، وليس بمقدور مدرب أو إداري أو مدير أو مشرف أن ينجح من دون أن يسيطر على ما يدور في هذه الأماكن الثلاثة، وإلا سيكون كمن يحرث في البحر، وقال يجب أن تكون شخصية المدرب طاغية في هذه الأماكن، فغرفة تغيير الملابس تعتبر بيت الأسرار للاعبين وهي مكان ثرثرتهم وفضفضتهم لبعض البعض في كل اللحظات الحرجة، وللأسف أصبح كل من هب ودب يدخل غرف ملابس اللاعبين، بينما المفروض ألا يدخلها أحد سوى المدرب ومساعديه، وأعضاء الجهاز الإداري، وأحياناً يكون من المفروض أن يختار رئيس مجلس الإدارة والأعضاء التوقيت المناسب للدخول إلى اللاعبين فليست كل الأوقات تسمح بذلك والمدرب والمشرف أدرى بهذه المسألة،بحيث تصل رسالة الإدارة كما يجب.

وأضاف: قبل أيام شاهدنا الحملة الإعلامية التي قوبل بها اللاعب العالمي كرستيانو رونالدو عندما تم استبداله في إحدى المباريات فكان تصرفه غير منضبط،وتعرض لحملة انتقاد شديدة اللهجة والسبب عدم الانضباط لحظة الخروج من الملعب صوب مقعد البدلاء، فالجمهور استاء منه رغم نجوميته،وبلا شك هو لاعب كبير ويعتبر من أفضل نجوم الكرة على مستوى العالم، ولكنه عندما لم ينضبط تم انتقاده بشدة،وقال: اضرب لكم مثلاً آخر في الانضباط ويتجسد في منتخب الجزائر لكرة القدم بقيادة مدربه جمال بلماضي والمنتخب الجزائري أصبح بطل إفريقيا ليس لأنه الأفضل في القارة الإفريقية، لكنه تفوق بفضل جنى ثمار الانضباط الذي يطبق على الفريق وعلى جميع اللاعبين، وعلى فكرة لا أقصد من فرض الانضباط شيئاً سوى مزيد من «الكونترول» وليس أن تكمم الأفواه ويمنع اللاعبون من الحديث في هذه الأماكن، بل أقصد أن يكون الانضباط هو سيد الموقف فيها والخصوصية متوفرة، ونشاهد في العيادات الطبية البعض يحضر للعلاج في وجود اللاعبين وغيرها من الملاحظات، وآخرين يستخدمون صالة الجمانزيوم الملحقة بعيادة اللاعبين فيستمعون لكل ما يدور، وأمور كثيرة أخرى تحدث، وأحياناً المدرب أو الإدارة يجتمعون مع لاعبيهم ويدخل عليهم إعلامي ما، وإذا قالوا له الاجتماع خاص يتضايق ويكتب في اليوم التالي «منعوني من الدخول إلى غرفة الملابس» ويجب أن نكون منضبطين في كل شيء وألا نترك الأمور دون ضبط، ولاحظوا أن حديثي كان عن أماكن خارج إطار المستطيل الأخضر وخارج نطاق العمل الفني.

الشارقة والدفاع عن اللقب

* انتقلنا بالحديث إلى الملك الشرقاوي وسألته كيف ترى مهمة الفريق في الدفاع عن اللقب هذا الموسم ؟

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- بصراحة كنت منقطعاً عن متابعة الرياضة المحلية بدقة لفترة لاهتمامي بالرياضة العالمية أكثر، ولكن أعادني الحبيب الملك الشرقاوي إليها بانتصاراته، وبالبطولة المستحقة التي انتزعها الموسم الماضي، عن جدارة، وبكل شفافية وأمانة في كل مرة كنت أتوقع أن يخسر الفريق ولا يستطيع أن يكمل المسيرة في الموسم الماضي، ولكن اللاعبين اثبتوا أنني على خطأ، فقد كانوا على قدر المسؤولية وثقتهم في أنفسهم كانت كبيرة بقيادة المدرب الفذ الكفؤ عبدالعزيز العنبري، والشكر موصول لكل من كان له دور إيجابي في تتويج الشارقة ببطولة دوري الخليج العربي التي أسعدتنا كثيراً، وانتهز الفرصة وأشكر كل فريق العمل وشكري الخاص للمدرب العنبري وطاقمه المساعد وعبدالعزيز محمد (عزوز) وعلي محمد المازمي وعمران الجسمي، لأنهم تعاونوا وحققوا النجاح المنشود، وأثبت العنبري أنه مدرب ذكي بنجاحه في قيادة الفريق بالأسلوب الذي يناسب التوليفة التي يمتلكها،وأسلوبه ذكرني بالمدرب البرازيلي أميرالدو الذي قاد الشارقة للفوز بدوري 1996 الذي تحقق بنفس طريقة اللعب والأسلوب تقريباً، فدوري الشارقة 2019 يعتبر نسخة بالكربون من بطولة 1996، والبطولتان تم حسمهما قبل نهاية الدوري بمباراة، وأذكر أن هجوم الشارقة كان مكوناً من الثنائي عبدالعزيز العنبري وطارق أحمد (الشبح)،وبالنسبة إلى الدفاع عن اللقب، الشارقة في هذا الموسم أفضل كثيراً ويتمتع بالثقة، ويستطيع الذهاب بعيداً وأتمنى له التوفيق.

الحظ «والفار»

* البعض يردد أن الشارقة محظوظ وأنه من أكثر المستفيدين من تقنية «الفار»؟

- من يردد هذا الكلام جاهل بكرة القدم ولا علاقة له بها، لا من بعيد ولا من قريب، واعتقد أن الذين فشلوا في الفوز على الشارقة هم من يرددون مثل هذه الحجج الواهية، فمن لا يقر بتفوق الشارقة عليه يبرر خسارته بهذا القول، والأسئلة التي تفرض نفسها هي هل أهداف الفريق دخلت المرمى وحدها دون أن يقطعها أحد أو يسلمها أحد أويسددها أحد،فالكرة لا تتحرك من دون فاعل وإذا كانت نتيجة لأخطاء فليس كل فريق بمقدوره أن يستثمر أخطاء منافسه. أما فيما يتعلق بتقنية «الفار» فهذا أمر غريب وعجيب، لأن «الفار» للجميع ولتقويم الأخطاء أيا كان صاحبها، وهي تقنية مفيدة جداً لكرة القدم ومثلما يحتسب للشارقة يحتسب عليه، وهذا هو منطق الفار لأنه مع العدالة في الملعب، ففي السابق كنا نشاهد أخطاء كارثية، بأهداف من تسلل وضربات جزاء من الخيال، وتغاضي عن حالات طرد، لكن الآن كل شيء أمام الجميع وآخر حالة وقف عندها الجمهور حالة المهاجم علي مبخوت عندما أخذ الكرة بيده قبل التسديد فالكل شاهدها «هاند بول» فكيف يكون «الفار» مع الشارقة في حالة كهذه، وهل قرار إلغاء هدف غير صحيح في رأي أولئك الذين يرددون مثل هذه العبارات يستند إلى منطق أو دراية بكرة القدم ؟

وأضاف: للأسف سمعت في إحدى وسائل الإعلام من يقول إن «الفار مضيعة للوقت» وإنه لا يفيد كثيراً، وطبعاً هذا كلام في غير محله، ومجاف للحقيقة والواقع، ودعونا نفرق بين تقنية الفار وآلية تطبيقها، فنحن ما زلنا في العام الثاني لها، وكلما مر الزمن سوف يتحسن التعامل معها ويجب أن نصبر.

كرسي المسؤولية و«كرسي الحلاق»