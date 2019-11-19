جريزمان يرد على أبيدال بحسم صدارة فرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

رد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بأفضل طريقة على تصريحات مدير برشلونة الرياضي ايريك أبيدال الأخيرة؛ وذلك بحسم صدارة المجموعة الثامنة، بعد الفوز على ألبانيا 2- صفر ضمن تصفيات يورو 2020. وصنع جريزمان عبر ركلة حرة هدف فرنسا الأول لكورنتان توليسو (8) ثم أضاف الهدف الثاني والأول له في آخر7 مباريات، بعد تلقيه الكرة بتمريرة من الجهة اليسرى عبر ليو دوبوا (31).

ورفع مهاجم برشلونة الإسباني رصيده إلى 30 هدفاً دولياً ليعادل جوست فونتان (1953-1960) وجان بيار بابان (1986 - 1994) في المركز السادس على لائحة أفضل هدافي «الديوك» التي يتصدرها تييري هنري (51 بين 1997 و2010).

وظهر جريزمان بشكل لافت في المباراة، وحظي بدعم زملائه في الفريق ورفعوه عالياً، بعد تسجيله الهدف الثاني على خلاف ما يجري معه في فريقه برشلونة. وعبر مراقبون عن خشيتهم من تحول جريزمان، الذي عقد شعره مثل الويلزي بيل، لمنبوذ في برشلونة كما حصل مع جاريث بيل في ريال مدريد في حال واصل نجم برشلونة ميسي التقليل من شأنه. ولم تسعف تصريحات المدير الرياضي ايريك أبيدال مواطنه كثيراً؛ إذ قال عنه في آخر مقابلة: «إنه لاعب أتحدث إليه طويلاً، يلعب في غير موقعه، ويعلم جيداً أن التأقلم مع الفريق يحتاج إلى وقت طويل. تحركات اللاعبين في برشلونة تختلف عن أتلتيكو مدريد لكنه لاعب يمكنه إضافة الكثير والمدرب فالفيردي يعلم ذلك جيداً. جاء جريزمان لبرشلونة ليفوز بلقب أوروبا، وهو يدرك أنه لم يكن في قمة مستواه في الشهور الأولى له معنا». واستفز المحاور أبيدال بسؤال عما إذا كان سعر جريزمان مبالغ فيه، ورد الفرنسي بطريقة دبلوماسية: «من الممكن أن تكون هنالك مبالغة فيه ويمكن أن يكون قليلاً؛ لأنك حصلت على لاعب من طراز عالمي.