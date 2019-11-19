إشادة واسعة بزيادة جوائز وأشواط مهرجان الظفرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أن المكانة المرموقة التي وصل إليها مهرجان الظفرة، جاءت بفضل الدعم الكبير من قيادة الدولة الرشيدة لمهرجان الظفرة، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز الجانب التراثي المشرق لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.وثمَّن رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيادة جوائز دورته الثالثة عشرة والتي تقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بمبلغ 20 مليون درهم، لتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز مزاينة الإبل في المهرجان نحو 52 مليون درهم، وذلك لفتح باب المشاركة أمام أكبر عدد من ملاك الإبل في دول مجلس التعاون، لدعمهم لاقتناء السلالات العربية الأصيلة، وصون الموروث الثقافي والمحافظة عليه ونقله للأجيال المتعاقبة.

وأفاد محمد بن عاضد المهيري، مدير مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بزيادة جوائز المهرجان تؤكد حرص واهتمام سموه على دعم الموروث الثقافي لأبناء الخليج العربي وصونه والمحافظة عليه ونقله للأجيال المتعاقبة.