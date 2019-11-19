شكرا لقرائتكم خبر عن الريامي المدافع الهداف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل خالد الريامي لاعب دبا الفجيرة هدفين لفريقه في البطولة، وهو يأتي في المركز الثاني في قائمة الهدافين إلى جانب زميله البرازيلي فينيكيوس والمدحاني لاعب دبا الحصن، وعلى الرغم من أن الريامي يلعب في خط الدفاع؛ لكنه يعد هداف فريقه مناصفة مع المهاجم فنينيكيوس، كما يعد الريامي أحد أبناء نادي دبا الفجيرة، وهو أحد من يرتدون شارة القيادة حالياً على الرغم من أنه تكون في دبا الحصن ولعب للشارقة؛ لكنه ارتبط بالنواخذة؛ حيث انتقل للفريق قبل ثمانية أعوام، ولا يعتمد دبا الفجيرة على لاعب واحد في التسجيل فهو تميز بتنوع مصادر الخطورة، ووجود أكثر من عنصر يملك حاسة التهديف، والقدرة على إنهاء الهجمات.
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