شكرا لقرائتكم خبر عن «السامبا» في العاصمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد بن ثعلوب الدرعي

تتجه أنظار عشاق السامبا البرازيلية في مختلف دول العالم نحو عاصمتنا أبوظبي لمتابعة نجوم الذهب الأصفر، الذين سيسجلون ظهورهم اليوم في مواجهة مثيرة مع المنتخب الكوري في مباراة ودية دولية على استاد محمد بن زايد، في حدث من شأنه أن يستقطب أنظار عشاق كرة القدم، المباراة ستكون بمثابة تحد من نوع خاص بين الشمشون الكوري والسامبا البرازيلية في أجواء عاصمتنا الحبيبة، لقاء يحمل في مضمونه الكثير من المتعة والإثارة خاصة من جانب المنتخب البرازيلي، الذي وصل للعاصمة منذ أسبوع قبل أن يغادر للسعودية لملاقاة منتخب التانجو الأرجنتيني، التي انتهت لصالح زملاء ميسي الذين حققوا فوزاً تاريخياً على البرازيل، الأمر الذي سيدفع بمنتخب السامبا للتعويض وتحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام كوريا، قبل أن ينهي رحلته في العاصمة أبوظبي.

السباق المحموم من جانب أكبر المنظمات الدولية الرياضية نحو إماراتنا بهدف الحصول علي شرف تنظيم الأحداث العالمية على أرضنا لم يأتِ من فراغ، بل هو انعكاس لتخطيط طويل الأمد ونتاج للرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، رافقتها جهود جبارة وعمل دؤوب وخبرات فنية وإدارية متراكمة، انطلقت من خلال إنشاء وتوفير بنية تحتية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى، وبمعايير دولية هي الأفضل على مستوى العالم، وعلى الرغم من أن أغلب الجهود اتجهت نحو كرة القدم في بداية الأمر، ومعها أصبحت لدينا مرافق بمواصفات دولية كانت وراء إحداث طفرة نوعية في مجال المنشآت الرياضية على مستوى العالم، إلا أن الجهود لم تتوقف عند حدود كرة القدم بل تخطتها لتشمل أغلب الرياضات وأشهرها، ومعها أصبحت الإمارات القبلة الرئيسية والوجهة الأكثر إغراءً من جانب الاتحادات الدولية، التي أصبحت تتسابق في سبيل حجز مكان لها وإقامة بطولاتها على أرض الإمارات، يقينا منها بأن البطولات التي تنظمها الإمارات وتقام في ضيافتها، تبقى علامة فارقة في تاريخ اللعبة ولا يمكن أن تجد مثيلاً لها في أي مكان آخر.

آخر الكلام

اليوم نستضيف نجوم السامبا بتواجد أفضل لاعبي المنتخب البرازيلي في عاصمتنا، وبعد أيام قليلة ستتجه أنظار العالم لمتابعة حلقة جديدة من حلقات الإبهار، مع نسخة جديدة ختامية هي الحادية عشرة لأهم جولة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، التي اختارت أبوظبي محطة لتتويج الأسرع والأجدر في حلبة ياس درة حلبات الفورمولا في العالم تزامناً مع اليوم الوطني ال48 لدولتنا الحبيبة.