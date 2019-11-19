شكرا لقرائتكم خبر عن ماينز يستعين بالمدرب السابق لكولن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعان ماينز الذي يعاني الأمرين في الدوري الألماني لكرة القدم، بأشيم بايَرلورتسر للإشراف عليه وذلك بعد تسعة أيام فقط على إقالته من منصبه كمدرب لكولن.
وكان ابن ال59 عاما قاد كولن للعودة هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى كمدرب مؤقت، لكنه أقيل في وقت سابق من هذا الشهر بعد سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، بدأها أمام ماينز بالذات في 25 أكتوبر حين كان الأخير بقيادة ساندرو شفارتس الذي أقيل من منصبه قبل أسبوع بعد الخسارة أمام أونيون برلين 2-3 في الدوري المحلي.
ونقل موقع ماينز عن مديره الرياضي روفن شرويدر قوله إن:أشيم بايَرلورتسر مدرب نموذجي بالنسبة لماينز، إنه خبير كروي دقيق ومستنير ولديه موهبة تطوير روح جماعية مميزة في الفريق.
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