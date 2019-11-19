ألمانيا تسعى لتعزيز الصدارة ومنافسة ثلاثية على البطاقة الأخيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسعى ألمانيا إلى إنهاء تصفيات كأس أوروبا 2020 في صدارة المجموعة الثالثة أمام غريمتها هولندا، فيما تشهد المجموعة الخامسة صراعاً ثلاثياً على البطاقة العشرين الأخيرة المؤهلة مباشرة إلى النهائيات القارية المقررة في 12 مدينة، احتفالاً بالذكرى ال60 لانطلاقها.

على ملعب «كومرتسبانك أرينا»، تبدو الفرصة ملائمة تماماً أمام ألمانيا للإبقاء على صدارتها لترتيب المجموعة الثالثة، وما يترتب على ذلك من وضعها في المستوى الأول خلال قرعة النهائيات المقررة في 30 الشهر الحالي، وذلك عندما تستضيف إيرلندا الشمالية في فرانكفورت، لاسيما أن رجال المدرب يواكيم لوف فازوا ذهاباً خارج قواعدهم 2-صفر.

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وفي أمستردام تخوض هولندا مباراة ضيفتها إستونيا دون ضغوط، ما يرجح أن يلجأ المدرب كومان إلى منح فرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيراً مع «البرتقالي» في هذه التصفيات.

في المجموعة الخامسة، تتنافس ويلز وضيفتها المجر على البطاقة العشرين الأخيرة المؤهلة مباشرة إلى النهائيات، واللحاق بكرواتيا وصيفة بطل العالم. وضمنت كرواتيا صدارة المجموعة ب17 نقطة، فيما تحتل المجر المركز الثاني ب12 نقطة وبفارق نقطة فقط عن مضيفتها ويلز، ما يعني أن فوز أي من المنتخبين سيمنحه بطاقة العبور إلى النهائيات.

وستكون سلوفاكيا الرابعة متربصة؛ إذ إن التعادل بين ويلز والمجر سيمنحها فرصة التأهل في حال فازت بدورها على ضيفتها أذربيجان الأخيرة.