شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يهدد بمعاقبة إيلماس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هدد نادي نابولي الإيطالي ب«اتخاذ إجراءات عقابية» بحق لاعب وسطه المقدوني إلجيف إيلماس (20 عاماً) بعدما كسر اللاعب حظر الكلام المفروض من الإدارة على اللاعبين والمدرب، وذلك على هامش مشاركته مع منتخب بلاده. ولم ينتقد إيلماس في المقابلة مع صحيفة محلية ناديه إطلاقاً، واكتفى بالقول إنه لا يزال يؤمن بقدرة نابولي على الفوز بلقب الاسكوديتو هذا الموسم، وأضاف: «هناك فرق كثيرة تنافس على اللقب مثل الإنتر ونابولي وروما؛ لذلك سيبقى الفائز مجهولاً حتى نهاية الموسم».

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