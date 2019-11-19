خمسة حكام إماراتيين في نهائيات «آسيا تحت 23 سنة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

ستكون بطولة كأس آسيا لمنتخبات تحت 23 سنة التي ستقام في تايلاند يناير/كانون الثاني المقبل، أول بطولة قارية آسيوية تشهد تطبيق تقنية الفيديو (الفار) بشكل كامل.

وكان الاتحاد القاري قد بدأ تطبيق تقنية «الفار» في الأدوار النهائية من بطولة كأس الأمم الآسيوية التي أقيمت في الدولة يناير/كانون الثاني الماضي. وستشهد المسابقة القارية التي يشارك فيها منتخبنا الوطني حدثاً فريداً عبر وجود 5 حكام إماراتيين في النهائيات، وذلك في حدث تاريخي على مستوى قطاع التحكيم الإماراتي.

ووقع اختيار الاتحاد القاري على 3 حكام إماراتيين للساحة هم محمد عبدالله حسن، وعمار الجنيبي، ويعقوب الحمادي، كما تم اختيار المساعدين محمد أحمد، وحسن المهيري، للوجود ضمن طواقم التحكيم التي ستقود مباريات المسابقة القارية.

ويعتبر اختيار الخماسي الإماراتي دليل نجاح وثقة كبيرة من مسؤولي لجنة الحكام في الاتحاد القاري، على الرغم من حجم الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها قضاة الملاعب في مباريات دوري الخليج العربي خلال الجولات الأخيرة.

على الجانب الآخر، وصل علي حمد عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، إلى عمان، حيث سيتولى مسؤولية تقييم طاقم الحكام السيريلانكي الذي سيتولى قيادة مباراة عمان والهند، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الآسيوية 2023، وكأس العالم 2022.