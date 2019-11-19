العبدولي: حققنا فوزاً صعباً وهدف مسافي وراء الصحوة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حيا جمعة العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة، لاعبيه، وقال إنهم قدموا مباراة مليئة بالبذل والعطاء والروح القتالية العالية، وذكر أن هدف مسافي كان نقطة تحول في المباراة، حيث أدى اللاعبون بعده بإصرار وحماس كبيرين، وتمكنوا من تحقيق الفوز. وأوضح: قد يتبادر إلى ذهن من لم يشاهد المباراة، ومن خلال النتيجة الكبيرة، أن المهمة كانت سهلة، وهذا غير صحيح، فالمباراة كانت صعبة، والمنافس تقدم علينا، ولكن الأداء القوي والجاد والروح القتالية رجّحا كفتنا، وأود أن أشكر اللاعبين والجهاز الفني الذي قام بعمل جيد خلال الفترة الماضية، وهو أكمل عمل المدرب الخديم.

وأفاد العبدولي أن فريقه كسب مباراتين، لكن المشوار مازال طويلاً. وقال: تنتظرنا المزيد من المواجهات الصعبة، وعلينا أن نستمر في التعامل مع البطولة، مباراة مباراة، وألا ننظر إلى نتائج المنافسين.