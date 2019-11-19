«عون» يتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت خيول ياس لإدارة السباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، إنجازات مبهرة وثنائية رائعة في ختام المحطة الحادية عشرة ل«كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة»، و«الملتقى الدولي للمغرب لسباقات الخيل العربية»، الذي أقيم في مضمار أنفا الرملي بالدار البيضاء وسط حضور دبلوماسي وجماهيري مميز.

تمكن الجواد «عون» من المحافظة على لقب المحطة المغربية ل«كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية» للعام الثاني على التوالي بنسخته السادسة والعشرين، التي شهدت مشاركة 10 خيول لمسافة 2100 متر، والمخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق، ضمن فئة «ليستد»، وبلغت مجموع جوائزه 100 ألف يورو.

وأكد «عون»، الذي ينحدر من نسل مهاب والفرس شموس إمكاناته الكبيرة، وقوته وسرعته المثيرة في الأرضية الرملية؛ حيث نجح بإشراف المدرب دايمن وتريجانت، وقيادة الفارس ميندزابل يوريتز من التألق، وكسب رهان الترشيحات والتوقعات، على الرغم من انطلاقته المرتبكة من البوابة رقم (1) من الجهة الخارجية إلى أن استعاد «عون» وضعه الطبيعي في عمق المستقيم خلف متصدر المجموعة ألما دي سان لون، واندفع «عون» نحو المقدمة؛ بعد أن استجاب لطلب الفارس في المنعطف النهائي بسرعة كبيرة وقوة أدهشت الجميع، ووضعته في الطليعة، مسجلاً فوزاً مريحاً؛ حيث قطع عون مسافة السباق بزمن 2:23:11 دقيقة، وبفارق 15 طولاً عن الثاني «جراب دي فورجيس» لسيمالي زكريا.

وتوج فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، المشرف العام على السباقات وسعيد مهير الكتبي القائم بأعمال سفارة الدولة بالإنابة في مملكة المغرب الشقيقة، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، «عون» بطلاً للمحطة الحادية عشرة لسلسلة سباقات «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية» في المغرب، كما تم تقديم الكؤوس للمدرب دايمن وتريجانت، والفارس ميندزابل يوريتز.

ولم تكتف خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بلقب الكأس الغالية؛ بل امتدت لتشمل لقب «كأس الأمير مولاي الحسن» ولي عهد المغرب، الذي أقيم لمسافة 1900 متر بمشاركة 16 من الخيول ضمن الفئة الثالثة، في واحد من أقوى أشواط الملتقى الدولي السنوي لسباقات الخيول العربية؛ حيث فرض المهر «دريان» نفسه بإشراف المدرب ديديه جيليمين وقيادة الفارس يوريتز مينديزابل.

وعلى الرغم من الانطلاقة الصعبة ل«دريان» المنحدر من نسل الفحل «مهاب» والفرس «هبوب» من البوابة رقم (1)، ومحاولته لاقتحام المقدمة من جهة الحاجز، التي سيطر عليها «ادي دي سانت لون» و«شالا»، منذ البداية، فإنه استمر بالمحاولة للتقدم، ولم يستسلم لصعوبة الموقف، حتى حانت الفرصة في المرحلة النهائية ليقتحم عمق المستقيم بقوة كبيرة واضعاً من كان في المقدمة خلفه، وبفارق 4.5 طول وبزمن 2:11:45 دقيقة، وحل بالمرتبة الثانية كيرشيرا.

وبارك سعيد مهير الكتبي القائم بأعمال سفارة الدولة بالإنابة في المغرب، النجاحات الإماراتية الكبيرة في ختام الملتقى الدولي للمغرب لسباقات الخيل العربية على صعيد فوز خيول ياس لإدارة سباقات الخيول العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بأهم ألقاب أشواط الملتقى، وأكد أن رسالة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» وجولاتها العالمية؛ تمثل مفخرة عالمية كبيرة، مبيناً: إن الإنجازات المكتسبة؛ تمثل امتداداً مهماً لمسيرة نجاحات الحدث، متمنياً الفوز الدائم لخيول الإمارات بكافة المحافل والمحطات العالمية.