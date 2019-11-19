اتحاد الجوجيتسو والأولمبياد الخاص يوقعان مذكرة تفاهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تواصلت، أمس، فعاليات بطولة العالم للجوجيتسو لليوم الثالث بصالة مبادلة أرينا في العاصمة أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي؛ حيث أقيمت منافسات فريق الصداقة تحت 18 عاماً من جميع الجنسيات ومنافسات الباراجوجيتسو تحت 21 عاماً، وشهدت نزالات قوية من جميع المتنافسين من الدول المشاركة في الحدث العالمي.

تضمنت منافسات اليوم نزالات الباراجوجيتسو تحت 12 عاماً للبنين والبنات، وتصفيات ونهائيات الباراجوجيتسو تحت 21 عاماً للجنسين، وحرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للجوجيتسو، التي تقام حالياً في أبوظبي على الاحتفال مع الأشقاء في عُمان باليوم الوطني؛ حيث اصطف لاعبو منتخبنا الوطني للجوجيتسو الذين فازوا بالميداليات الذهبية خلف علم سلطنة عُمان، رافعين لوحة كبيرة كُتب عليها «من دار زايد نهنئ سلطنة عُمان قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني ال49»، فيما تم عزف السلام الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة، وشهدت الاحتفالية مشاركة وفود من 69 دولة من العالم.

وأكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أن اليوم الوطني العُماني مناسبة يعتز بها الجميع، وأن سلطنة عُمان حكومة وشعباً تحتل مكانة مرموقة في قلوب كل أبناء الإمارات؛ نظراً لوجود قواسم مشتركة كثيرة بين الدولتين الشقيقتين، معبراً عن سعادته بمشاركة منتخب عُمان للجوجيتسو في بطولة العالم الجارية.

من ناحية أخرى، عبّر إبراهيم الحوسني مدرب منتخبنا للناشئين عن سعادته بالإنجازات الكبيرة التي حققها أبطال الإمارات في البطولة، مؤكداً أن تصدر المنافسات ب39 ميدالية يعكس مدى تطور اللعبة في الإمارات.

وقال الحوسني: «على الرغم من أننا حققنا نتائج جيدة في البطولة فإننا ندرك دائماً أن التحدي القادم أهم؛ ولذلك بدأنا على الفور في طي صفحة البطولة، والتفكير فيما هو قادم؛ لأننا نبحث دائما عن الرقم واحد، وهو ما يحتاج إلى العمل الدائم؛ لأن الوصول للقمة صعب، والمحافظة عليها أصعب».

على صعيد متصل عقدت، أمس، على هامش البطولة ورشة عمل للتحضير لمنتدى الرياضيين، الذي يعقد اليوم، وتم الاتفاق على محاور العمل الكاملة التي سيتم تناولها.

على خط متصل، وقّع اتحاد الإمارات للجوجيتسو مذكرة تفاهم رائدة مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي؛ بهدف تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين، ويأتي توقيع المذكرة في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الأولمبياد الخاص ومختلف الاتحادات الرياضية الوطنية؛ بهدف رفع مستوى الأداء الفني والتنظيمي بالبطولات والفعاليات الرياضية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لجميع الرياضيين بالدولة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير المنظومة، وتحسين الوسط الرياضي المحيط بأصحاب الهمم، ابتداءً من الأسرة المحيطة، ومروراً بالمدارس والمراكز والأندية والأكاديميات، وكافة المؤسسات الرياضية المعنية.

وقّع الاتفاقية فهد علي الشامسي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الإماراتي الخاص، ويأتي حرص الأولمبياد الخاص على توقيع الاتفاقية استناداً إلى رسالته؛ الرامية إلى إبراز حركة الأولمبياد الخاص على الصعيد الوطني والدولي، والاحتفاء بقدرات وإنجازات الأشخاص أصحاب الهمم وترسيخ رؤية جديدة من الاندماج للجميع؛ انطلاقاً من استراتيجية الأولمبياد الخاص الإماراتي 2018-2021 ورؤيته التي تهدف إلى تمكين ودمج أصحاب الهمم مجتمعياً عن طريق الرياضة.

وقال طلال الهاشمي: «يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع اتحاد الجوجيتسو؛ إيماناً منا بأهمية هذه الرياضة في رفع المستويات الفنية والرياضية للاعبي الأولمبياد الخاص من أصحاب الهمم؛ لما لها من دور كبير في تعليم الأفراد مبادئ الدفاع عن النفس، مما يساهم في رفع ثقتهم بذاتهم، وإكسابهم مهارات رياضية جديدة».

وقال فهد علي الشامسي: «نحرص في اتحاد الجوجيتسو على التعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية والجهات المعنية بتطوير الرياضة في دولة الإمارات؛ بهدف تسليط الضوء على رياضة الجوجيتسو، وتعزيز حضورها في مختلف مفاصل المجتمع. وسعدنا للتعاون مع الأولمبياد الإماراتي الخاص لترويج رياضة الجوجيتسو بين أصحاب الهمم؛ انطلاقاً من احتضان اللعبة لجميع الفئات».