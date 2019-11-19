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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 19/11/2019

حسان العبيدلي سافر ولا همه ولو صار ما صار تارك لنا بقلوبنا هم وأهات

الكوتش يدري وتوصله كل الأخبار ويقول ما تهمه ابد الانتقادات

بالله قل لي يا ذكي كيف تختار وانت الذي خارج ملاعب الإمارات [email protected]

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