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سافر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 19/11/2019

حسان العبيدلي

سافر ولا همه ولو صار ما صار               تارك لنا بقلوبنا هم وأهات
الكوتش يدري وتوصله كل الأخبار           ويقول ما تهمه ابد الانتقادات
بالله قل لي يا ذكي كيف تختار              وانت الذي خارج ملاعب الإمارات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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