المنتخب يواصل تحضيراته لمونديال الشاطئية «الباراجواي 2019»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية سلسلة تدريباته اليومية ضمن معسكره الحالي المقام في مدينة أسونسيون استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية في باراجواي للفترة من ال 21 من نوفمبر الجاري إلى الأول من ديسمبر 2019، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات بيلاروسيا والسنغال وروسيا.

وقال محمد المازمي مدرب منتخبنا للكرة الشاطئية: إن التحضيرات تسير بشكل جيد، وإن اللاعبين ملتزمون بالبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني الذي يتضمن حصصاً تدريبية على فترتين صباحية ومسائية ومحاضرات فيديو لتحليل أداء منتخبات المجموعة إلى جانب الاجتماعات اليومية.

وأشاد المازمي بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في المباراة الودية أمام منتخب نيجيريا، والتي انتهت بفوز منتخبنا بهدفين لهدف، مشيراً إلى أنه حرص على منح الفرصة أمام كافة اللاعبين للمشاركة في المباراة للوقوف على مستواهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية قبل المواجهة الأولى.

بدوره، أكد قائد منتخبنا للكرة الشاطئية وليد محمد جاهزية كل زملائه اللاعبين لخوض غمار نهائيات كأس العالم، والظهور بشكل مميز يعكس مدى التطور الذي تشهده كرة القدم الإماراتية على مستوى الكرة الشاطئية، مشيراً إلى أن اللاعبين عازمون على تقديم كل ما لديهم في دور المجموعات من أجل ضمان المنافسة وبقوة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية.