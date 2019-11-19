600 رياضي ورياضية يدشنون مونديال القوة البدنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس، منافسات بطولة العالم للقوة البدنية، التي تقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، في مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي، بمشاركة 600 رياضي ورياضية من 60 دولة، وذلك بإقامة منافسات عدد من الأوزان الأولى.

شهد الحفل الافتتاحي للمونديال الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والأمين العام للهيئة العامة للرياضة سعيد عبد الغفار، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام علي عبدالله بن حيدر، وممثل مجلس دبي الرياضي خالد العور، وعدد من القيادات الرياضية في الدولة، وممثلي الشركات الراعية ورؤساء الوفود المشاركة.

من جهة أخرى انتخب المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للقوة البدنية جاستن باراش رئيساً للاتحاد لأربع سنوات مقبلة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التي أقيمت على هامش انطلاق بطولة العالم للقوة البدنية، كما بحث الاجتماع ملفات الدول التي ستستضيف بطولات عام 2020 المقبلة. وتقدم اللوكسمبورجي جاستن باراش بالشكر لدولة الإمارات للاستعداد الاحترافي لفعاليات المونديال، مؤكداً أن النسخة الحالية التي تقام في دبي هي الأفضل تنظيماً على مستوى النسخ الماضية لبطولات العالم، مبيناً أن الاتحاد الدولي يشعر بسعادة كبيرة لأن تكون دانة الدنيا دبي، مكاناً لتنظيم بطولة العالم.

واعتبر مدير البطولة محمد عبد الرحيم المري، أن إقامة البطولة في عام التسامح ومشاركة عدد كبير من الدول يضيف للحدث الرياضي علامة مميزة فارقة، مؤكداً أن اتحاد اللعبة اجتهد لأن تكون الإمارات مضيفة للبطولة في 2019؛ عام التسامح، وهو ما جعل مونديال القوة البدنية يكتسي بروح رياضية عالية مضافة إلى كونه البطولة الأقوى على مستوى القوة البدنية في العالم.