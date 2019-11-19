حارس جنوب أفريقيا: لا نخشى الفراعنة والمباراة ستكون صعبة

يلتقي منتخب مصر مع جنوب أفريقيا على إستاد القاهرة في الثامنة مساء غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وقد قال حارس منتخب جنوب أفريقيا دارين جونسون عن مواجهة منتخب مصر أنها مباراة كبيرة وصعبة، مؤكدا أن الفريق قد استعد جيدا لهذا اللقاء، مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا قد أتت إلى مصر بهدف الفوز والتتويج بلقب البطولة، ويجب أن يحذر منتخب مصر ويعلم جيدا أنه سيواجه خصما صعبا للغاية وتنتظره مباراة صعبة وقوية ولن تكون سهلة على الإطلاق.

وأكد دارين جونسون عن فخره كونه الحارس الوحيد الذي يمتلك شباك نظيفة خلال البطولة، كما أوضح انه يعطي كافة المنافسين نفس القدر من الأهمية، كما لا يوجد داخل منتخب مصر لاعب يخشاه، وان فريقه يسعى لتحقيق الفوز أمام أصحاب الأرض بدون خوف ومن أجل الوصول إلى الأولمبياد ونهائي البطولة.