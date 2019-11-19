شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: المنتخب قادر على التأهل إلى بطولة أفريقيا 2021 بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى سابقًا، أن المنتخب الوطني الأول قادر على الصعود إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، رغم أدائه السيئ أمام كينيا وجزر القمر فى أول جولتين .

وقال طه إسماعيل فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" إن التعادل فى أول جولتين أمام كينيا بنتيجة 1-1 وجزر القمر سلبيًا، جاء بسبب غياب بعض اللاعبين المؤثرين، وعلى رأسهم الثنائى محمد صلاح نجم ليفربول وعبد الله السعيد نجم بيراميدز.

وأشار طه إسماعيل إلى أنه يتمنى من الجميع أن يساند المنتخب الوطنى تحت قيادة حسام البدرى المدير الفنى للفريق خلال الفترة المقبلة، مع قيام الجهاز الفنى بتصحيح الأخطاء.