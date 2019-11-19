شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك والجيش فى رابع جولات نهائيات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الإثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة الرابعة بالدور النهائى بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020.
شهدت هذه الجولة فوز كل من، طلائع الجيش على الاتحاد السكندرى 3/1 و الأهلى على بتروجت 3/0 والزمالك على الشمس 3/0 وسموحة على الطيران 3/1 وهليوبوليس على طنطا 3/2.
فيما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كل من، القناة مع طلائع الجيش وسبورتنج مع طنطا والطيران مع هليوبوليس وسموحة مع الشمس والزمالك مع بتروجت والأهلى مع الاتحاد السكندرى.
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