شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ملخص وأهدف فوز الزمالك على حرس الحدود وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الزمالك على حرس الحدود بنتيجة 3/2 فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين على ملعب النادي فى ميت عقبة، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري.

وعرضت الصفحة الرسمية للزمالك مقطع فيديو لملخص وأهداف اللقاء الودى، وتقدم كريم بامبو للزمالك في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل أحمد شرويدة للحدود في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1، وفي الشوط الثاني يسجل عمر السعيد الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 60 عن طريق تسديدة على المرمي بعد عرضية من المغربي محمد أوناجم، ويتعادل فريق حرس الحدود للمرة الثانية عن طريق مصطفي جمال من ركلة جزاء في الدقيقة 78، فيما أحرز حسين فيصل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 88 بعد انفراد بمرمي الحدود حيث خدع فيها حارس المنافس بمهارة ليضعها في المرمي.

وبدأ الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبوجبل في حراسة المرمى.

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محمد عنتر ومحمود الونش وأحمد زكي ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع.

محمد حسن ويوسف أوباما وكريم بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا في خط الوسط.

عمر السعيد في الهجوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبى فيما يستعد حرس الحدود لمواجهة مصر المقاصة، فى إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.