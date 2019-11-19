شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. تدريبات استشفائية وتأهيل بيومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تحضيراته اليوم لملاقاة مصر المقاصة وديا غدًا، ضمن برنامج الإعداد لملاقاة الجزيرة الإماراتى يوم 26 نوفمبر الجارى فى إياب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

المران الذى استمر 45 دقيقة فقط بدأ بتدريبات على الاستحواذ والتسليم والتسلم فى المساحات الضيقة وخاض ثلاثى فريق الشباب مواليد 99 محمود البدرى ومحمد الضرف ومحمد نصر تدريبات استشفائية بعد مشاركتهم ضمن صفوف فريقهم أمام وادى دجلة بدورى الجمهورية.

وخاض محمد بيومى تدريبات تأهيلية تحت إشراف ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى للفريق.

واختتم المران بتقسيمة حماسية فى ختام المران تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء والوقوف على مدى استيعاب اللاعبين الجمل الفنية المطبقة.

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