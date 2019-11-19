شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: ملعب التتش برىء من إصابات لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلى القيعي، مسئول لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي، أن سبب الإصابات التى تعرض له لاعبو الفريق الأحمر بسبب الضغوط ومشاركتهم فى العديد من البطولات.

وقال القيعى فى تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلي: "ظاهرة الإصابات أصبحت عامة" ، مؤكداً أن أرضية ملعب التتش ليست سببا فى إصابة اللاعبين كما يدعى البعض.

وأضاف القيعى أن جميع اللاعبين يتعرضون للإصابات خاصة المعرضين لضعط متواصل، بالإضافة إلى هناك عوامل أخرى، مشيراً إلى أن عدم انتظام المسابقات من ضمن العوامل التى تؤدى إلى الإصابات .

وكان حمدى فتحي، لاعب النادى الأهلى، تعرض للإصابة بقطع بغضروف الركبة، أثناء تواجده فى معسكر منتخب مصر لمواجهتى كينيا وجزر القمر، بالإضافة إلى تجديد إصابة محمود متولى مدافع الفريق.