شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: المستوى تحسن أمام جزر القمر.. وتغييرات جديدة فى التشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدري، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، أن مستوى المنتخب تحسن فى مباراة جزر القمر اليوم عنه فى مباراة كينيا الخميس الماضى فى الجولة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات وتعديلات فى التشكيل، من أجل الوصول للأفضل عن طريق الاستعانة ببعض لاعبى المنتخب الأوليمبى.

وقال البدرى، فى تصريحات لقناة أون سبورت، إن تأخر إعلان الجهاز الفنى للمنتخب أثر سلبا على الاستعدادات للتصفيات، حيث لم يخض المنتخب سوى معسكر وحيد، موضحا أن توقف الدورى وكذلك الغيابات والإصابات كان لها تأثير سلبى على مستوى الفريق.

وتابع المدير الفنى للفراعنة أن البعض ينتقده دون عقلانية، مطالبا الجماهير والإعلام بمساندة المنتخب فى هذه المرحلة، خاصة بعد الظروف الصعبة التى مر بها الفراعنة والخروج من دور الـ16 لأمم أفريقيا الأخيرة فى مصر.